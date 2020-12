Zwei Männer stehlen Handtasche einer Seniorin in Schwetzingen

Schwetzingen.Eine 72 Jahre alte Frau ist von zwei bislang unbekannten Männern bereits am Montagabend überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Seniorin um 18.30 Uhr in der Carl-Theodor-Straße in Richtung Gustav-Hummel-Straße unterwegs. An der Ecke zur Gustav-Hummel-Straße wurde der 72-Jährigen die über die Schulter getragene Handtasche, in der sich neben einer braunen Ledergeldbörse auch das Mobiltelefon und der Schlüsselbund der Frau befanden, entrissen. Anschließend sah die 72-Jährige zwei dunkel gekleidete Männer mit ihrer Handtasche in Richtung Bahnhof flüchten. Die Männer sollen 20 bis 25 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Außerdem trugen sie nach Angaben der Zeugin eine dunkle Jeans sowie dunkle Jacken. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/1744444.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.12.2020