Zwei närrische Urgesteine

Die SCG hat zwei neue Ehrenmitglieder: Seit 1984 ist Marianne Grönert bereits Mitglied und als „Putzfraa vum Rathaus“ bekannt. Ebenfalls seit 1984 ist Klaus-Peter Münch bei der SCG. 19 Jahre lang war er Vorsitzender und hat sich vor allem hinter den Kulissen für die Belange der SCG eingesetzt.

Für 22 Jahre Mitgliedschaft wurde die goldene Ehrennadel an Alexandra Schreiber verliehen, für elf Jahre die silberne an den früheren Dekan Wolfgang Gaber, der auch als Dompfarrer in Freiburg dem SCG die Treue hielt.

Als zweiter Vorsitzender wurde Petros Maloussidis bestätigt. Als neue Elferräte wurden Oliver Linkowski, Christian Roth und Peter Zscharnak gewählt. cr