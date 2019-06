Zwei neue Anlagen sollen schon 2020 ans Netz gehen

Betriebsergebnis, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Ausschüttung der Dividende, neue Projekte: Einstimmigkeit in allen Belangen herrschte bei der 10. Generalversammlung, zu der die Bürger-Energiegenossenschaft Kurpfalz eingeladen hatte. Kein Wunder, denn Vorstand und Aufsichtsrat konnten den aktuell 220 Genossenschaftsmitgliedern ein rundum zufriedenstellendes Jahresergebnis 2018 vorlegen, das in einer ansprechenden Dividende von 3,9 Prozent mündet.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl konnte in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender begrüßen: „Unsere Bürger-Energiegenossenschaft ist und bleibt ein Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter. Ein solcher interkommunaler, ökologisch motivierter Zusammenschluss von aktiven und engagierten Bürgern passt perfekt in unsere Zeit.“

170 Tonnen CO2 einsparen

Die Energiegenossenschaft kann mit rund 264 000 erzeugten Kilowattstunden aus den verschiedenen Dachanlagen (ZWK-Wasserwerk, Albert-Schweitzer-Kindergarten Oftersheim, Schulsporthalle Plankstadt, Kurpfalz-Passage und Hebel-Gymnasium) für 2018 ein respektables Ergebnis vermelden. „Die Einspeisungen waren nahezu identisch zum Vorjahr. Beweis dafür, dass unsere Anlagen nach wie vor gut in Schuss sind und die Technik zuverlässig funktioniert“, resümiert Dieter Scholl. Der Technische Vorstand wies darauf hin, dass im vergangenen Jahr durch die genossenschaftlichen PV-Anlagen rund 170 Tonnen CO2 eingespart worden seien. Besonders erfreut zeigt er sich mit der Entwicklung der an die Stadt verpachteten Anlage auf dem Dach des Hebel-Gymnasiums. „Hier konnten wir eine Eigenverbrauchsquote von 98,3 Prozent erreichen, was bedeutet, dass sich dieses stadteigene Schulgebäude 2018 nahezu komplett mit selbst produziertem Ökostrom versorgen konnte“, so Scholl.

Die konkreten Zahlen hatte der Kaufmännische Vorstand Andreas Muth parat. „Der erwirtschaftete Jahresüberschuss nach Steuern liegt bei rund 33 500 Euro. Vom verwendbaren Gewinn wollen wir den Mitgliedern eine Dividende in Höhe von 3,9 Prozent ausschütten“, so Muth.

Aktuell hat die BEG zwei neue Projekte auf der Agenda. Zum einen die neue PV-Anlage auf einer 400 Quadratmeter großen Dachteilfläche der Schimper-Gemeinschaftsschule. Die Anlage wird zwischen 35 und 38 kWp leisten und ist analog der Anlage auf dem Hebel als Pachtmodell konzipiert. Soll heißen: die Stadtwerke werden die Anlage für die Genossenschaft projektieren und bauen. Der Zweckverband als Eigentümer des Schulgebäudes pachtet sie nach der Inbetriebnahme und die Schule kann den Großteil des erzeugten Stromes für den eigenen Verbrauch nutzen. Die gleiche Vorgehensweise ist für eine neue Anlage auf 200 Quadratmetern auf dem Dach des neuen Oftersheimer Rettungszentrums angedacht. an

