Zwei neue Sportmentoren

Schulleiter Stefan Ade (l.) und Sport-fachleiter Carsten Abbe (r.) gratulieren den Sportmentoren Hannah Gieser und Felix Abbe.

Auf Seminaren haben die Hebel-Schüler aus der neunten Klassenstufe sich zu Sportmentoren ausbilden lassen: Hannah Gieser wird nun als Betreuerin in der Leichtathletik eingesetzt, Felix Abbe im Fußball.

Beide haben in den insgesamt fünf beziehungsweise sechs Tagen in der Sportschule Karlsruhe-Schöneck gelernt, wie man Trainingsgruppen führt, wie man ein Training sinnvoll plant und begleitet. Darüber hinaus gehörten neben den Aspekten der Trainingslehre auch theoretische Grundlagen in den Bereichen der Sportpsychologie und der Sportmedizin zu den Lern- und Prüfungsinhalten.

Hannah (15) ist auch Übungsleiterin beim TSV Oftersheim. Ihre neuen Kenntnisse kann sie dort und bei den Schulwettkämpfen „Jugend trainiert für Olympia“ einsetzen. Sie wird Sportlehrerin Annette Abendschein bei der Teambetreuung der Leichtathletikteams unterstützen.

Felix Abbe (15) wird ebenfalls bei „Jugend trainiert“ gebraucht: Gemeinsam mit seinem Vater Carsten Abbe wird er die Fußballmannschaften des Hebel-Gymnasiums betreuen. Schulleiter Stefan Ade gratulierte und überreichte den beiden Sportlern die Urkunden für die bestandene Ausbildung. bs

Donnerstag, 18.04.2019