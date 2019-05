Zwei seit 40 Jahren dabei

Bei der beliebten Muttertagsfeier der Aktiven Frauen Hirschacker mit Ehrungen freute sich die Vorsitzende Brigitte Dietewig über viele Gäste, darunter auch die Ehrenvorsitzende Elfriede Müller.

Zum Auftakt erklang das Lied „Der Mai ist gekommen“. Zur musikalischen Umrahmung trug Sängerin Martina Netzer schöne Titel bei – von nachdenklichen und lustigen Liedern bis hin zu Oldies hatte sie alles dabei. Ihre Interpretationen waren ein echter Ohrenschmaus und luden auch zum Mitsingen ein.

Nach einem guten Essen ehrte Brigitte Dietewig langjährige Mitglieder. Traditionell drehte sie dabei am Rad der Geschichte und nannte die internationalen und nationalen Höhepunkte aus dem Beitrittsjahr. Verena Kilger und Renate Klenantz etwa wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft gewürdigt. Vor 40 Jahren, also im Jahr 1979, flohen zwei Familien aus der DDR in einem Heißluftballon in den Westen. Die „Cap Anamur“ rettet über 11 000 Flüchtlinge aus dem südchinesischen Meer, erinnerte Dietewig an die Ereignisse. Sie bedankte sich bei allen Geehrten und überreichte Urkunden sowie Blumengebinde. Alle Mitglieder wurden am Ende mit einer originellen Rose beschenkt. gb/zg

