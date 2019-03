Zwei Stimmen, zwei Gitarren

Region.„Tara & Sten“ sind inzwischen ein gut eingespieltes Team. Ihre CD verkauft sich schon recht gut und immer wenn die zwei Zeit haben, touren sie durch die Region. So auch jetzt wieder. Das Gitarrenduo mit Wurzeln in Oftersheim und Altlußheim ist demnächst in Walldorf und in Speyer live zu erleben.

Ihr Markenzeichen sind Eigenkompositionen und einzigartig interpretierte Coversongs mit teils persönlichem Hintergrund in englischer, spanischer, französischer und deutscher Sprache – zwei Stimmen und zwei Gitarren in perfekter Harmonie sorgen für Begeisterung. So zum Beispiel am Donnerstag, 28. März, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Realschule in Walldorf und am Freitag, 5. April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) , im „Philipp eins“ in der Johannesstraße in Speyer.

Stephan „Sten“ Krauss hat in seiner langen Musikerkarriere schon mit zahlreichen namhaften Künstlern zusammengespielt. Mit seiner eigenen, unverwechselbaren Note hat er sich in etlichen Formationen als Schlagzeuger, Bassist, Gitarrist und Sänger eingebracht. Obwohl Tara auch im Schnawwl-Theater als Schauspielerin auftritt, agiert sie gerne mit ihrem Vater Sten gemeinsam auf der Bühne.

Tickets für beide Konzerte gibt’s im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz. Hier ist für 10 Euro auch die Mini-CD mit Songs und Clips zu haben. Tickets für Speyer gibt es auch in der dortigen Tourist-Info und beim Weinkontor Schwarz. Für Walldorf im Sekretariat der Realschule, beim Weinkontor Falter in Sandhausen oder bei Panama Outdoor in Wiesloch. jüg

