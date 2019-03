Zwei Tage lang Infos und Ideen fürs Zuhause

„Weit über die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus bekannt, mit über 12 000 Besuchern an den beiden Messetagen im vergangenen Jahr, einem besonders bürgernahen Innenstadtflair im Herzen der einstigen kurfürstlichen Sommerresidenz und weltweit bekannten Spargelstadt Schwetzingen.“ So beschreiben die beiden Organisatoren, Diplom-Ingenieur Holger Müller und Joachim Fichtner, die Rahmenbedingungen, wenn sie auf den Messe-Standort mitten in der Stadt auf den Kleinen Planken in Schwetzingen angesprochen werden.

Der unvergleichliche Erfolg der Energie-Messe Rhein-Neckar, die nun schon zum 13. Mal veranstaltet wird, steckt in vielen Details und sorgfältiger Vorbereitung, die über Jahre hinweg auf allerhöchstem Niveau gehalten werden konnte.

Informationsbreite ist riesig

Mehr als 60 ausgewählte, spezialisierte Aussteller aus Industrie, Handel, Handwerk und anderen wichtigen Institutionen, vermitteln eine einzigartige Informationsbreite. Diese präsentieren sich in drei Ausstellungshallen und einem großzügigen Außenbereich auf den „Kleinen Planken“ und im Lutherhaus.

Hier finden sich Planer, Energieberater, Architekten, eine Vielzahl von Handwerksbetrieben wie Dachdecker, Zimmerer, Maler und Gipser, Fenster-, Türen- und Treppen-Bauer, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageninstallateure, Solar- und Photovoltaik-Experten, aber auch einige namhafte Fertighausanbieter.

Bautenschutz, Schimmelsanierung und Bauwerk-Abdichtungen sind inzwischen extrem wichtig bei der Sanierung von Gebäuden und somit wichtiger Teil der Messethemen. Darüber hinaus präsentieren sich immer mehr Anbieter aus den Bereichen schönes Wohnen, Inneneinrichtungen oder gestalterische Beschichtungen für den Innen- und Außenbereich. Wohn-Accessoires finden auch zunehmendes Interesse – oder die Bereiche Wellness, Fitness, Gesundheit und somit Optimierung der körperlichen Energie.

Aber die Energie-Messe Rhein-Neckar ist nicht nur pure Information. Nach vielen intensiven Gesprächen und umfangreichen Fachinformationen, lädt auch eine großzügige Gastronomiefläche bei angenehmer Hintergrundmusik ein, den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.

Moderne Fleisch- und Streetfood-Kombinationen, Getränkeausschankwagen und Kuchen-Pavillon einerseits sowie eine gemütliche Außenterrasse der Gaststätte „Die Planke“ mit kulinarischen Leckereien und der urigen Wein-Bar mit Sekt, Cocktails oder Longdrinks, sorgen für einen perfekten Tag. Und gleich nebenan lädt das Café der Bäckerei Utz die vielen Gäste zum Verweilen ein. zg

