Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Eine 22-jährige VW-Golf-Fahrerin verursachte am Dienstag kurz nach 12 Uhr in der Hockenheimer Landstraße/Ketscher Landstraße einen Verkehrsunfall. Beim Einbiegen hatte sie einen ordnungsgemäß fahrenden Mercedes-Fahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Beide klagten über Verletzungen, wobei die Verursacherin vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der Mercedes des aus Oftersheim stammenden Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 13 000 Euro. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020