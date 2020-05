Zweigleisig in die Zukunft

„For your soul“ – das digitale Gottesdienstformat der Evangelischen Kirchengemeinde, bekommt einen festen Platz. Es ist in Zukunft bereits am Samstagabend um 18 Uhr über die Homepage www.ekischwetzingen.de und den Youtube-Kanal eki schwetzingen sowie über Facebook zu empfangen, kündigte am Freitag Pfarrer Steffen Groß an.

„Mit der neuen Sendezeit reagieren wir auf die Wünsche vieler Zuschauer, für die es ein fester Bestandteil ihres Wochenendes geworden ist“, erklärt Groß: „Je nach eigenem Lebensrhythmus können die Menschen den Gottesdienst in Zukunft am Samstagabends mit einem Glas Wein im Garten, am Sonntagmorgen zum Frühstück oder mittags nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche mitfeiern.“ Die kurzfristig geplante Startzeit sonntags um 11.30 Uhr hätte diese Möglichkeiten stark eingeschränkt und wurde gecancelt.

„Was als Ersatzangebot für Gottesdienste in der Kirche während des Lockdowns entstanden war, hat mittlerweile eine eigene Online-Gemeinde gefunden – mittlerweile haben wir Zuschauerzahlen von mehr als 17 000“, so Groß. „Wir brauchen beides – die Gottesdienste in der Stadtkirche sonntags um 10 Uhr, die wir jetzt wieder mit maximal 40 Menschen feiern dürfen. Und „For your soul“, das dort stattfindet, wo sich das Leben vieler Menschen auch sonst abspielt: An einem weltlichen Ort wie der Wollfabrik und im Internet“, so der Pfarrer. Für die Zukunft sollen weitere Kirchengemeinden als Partner mit ins Boot, auch Spender sind dringend gesucht. zg

