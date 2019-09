Informationen zum Verein und seinen Publikationen sowie seine historischen Postkarten wird der Arbeitskreis Freundliches Schwetzingen – Verein für regionale Zeitgeschichte (AFS) – an zwei Infoständen am Samstag, 7. September, an den Kleinen Planken und am Samstag, 14. September, an der Zeyher- und Schlossstraße bereithalten.

Jeweils zwischen 11 und 13 Uhr wird es dort auch die zweite Auflage der Stadtwanderungen geben. Sie enthält sechs Führungen, vor allem über die Zeit des Nationalsozialismus am Ort und auch eine Führung durch Plankstadt. Zudem wird es aber auch Informationen zur regionalen Freiheitsgeschichte der Badischen Revolution geben. Der gemeinnützige Verein freut sich über Interessierte und Unterstützer. zg

