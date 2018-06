Anzeige

Der Gemeinderat tagt am Donnerstag, 21. Juni, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses. Dabei stehen etliche spannende Themen auf der Agenda, wie die Umgestaltung der Verkehrssituation in der Nordstadt, ein Modellversuch am Rondell und die Kosten für den S-Bahn-Ausbau.

Außerdem soll die Förderung der Kindertagespflege vereinheitlicht werden, die Stadt bezieht im Bereich Naturschutz Stellung zum geplanten Erlass der FFH-Verordnung (FFH = Flora-Fauna-Habitat) durch das Regierungspräsidium Karlsruhe und die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans innerhalb des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim wird vorgestellt.

Thema Nordstadt: Hier werden auf Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion hin unter anderem der barrierefreie Umbau der zwei Bushaltestellen in der Friedrich-Ebert-Straße, die Öffnung der Ausfahrt Friedrich-Ebert-Straße/Walter-Rathenau-Straße und eine zweite Ausfahrt für die Nordstadt (Ostpreußenring/Friedrichsfelder Straße, auch seitens der CDU-Fraktion 2017 angefragt) sowie ein Parkraumkonzept vorgeschlagen.