Zwischen Buddhismus und Kommunismus

Stilisierte Abbildungen von Menschen, konsequent in drei Farben gehalten: Unter dem Titel „Monks and Men“ zeigt der Kunstverein Schwetzingen ab Samstag, 13. Juni, bis Sonntag, 19. Juli, Werke des chinesischen Bildhauers Wang Shugang. Die Statuen des Künstlers werden in der Orangerie im Schlossgarten Schwetzingen präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Schlosses.

Nach der Wiederöffnung des Schlossgartens können die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg nun Künstler in die Orangerie einladen beziehungsweise deren Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Wang Shugang zeigt in seinen eindrucksvollen Plastiken und Installationen chinesische Menschen zwischen Tradition und Moderne, zwischen individueller und kollektiver Identität, zwischen Einsamkeit und Sinnsuche.

Ein Leitmotiv sind Mönche, die diesen Zwiespalt sehr augenfällig symbolisieren. So tragen sie das traditionelle Rot buddhistischer Mönchsgewänder, ein Rot, das lange allein dem Kommunismus vorbehalten war.

Mit dem chinesischen Bildhauer Wang Shugang konnte ein international renommierter Künstler gewonnen werden. 1960 in Peking geboren, studierte er ebenda an der Central Academy of Fine Arts. 1989 kam er nach Deutschland und war unter anderem Assistent von Stefan Pietryga, der im vergangenen Jahr in der Orangerie zu sehen war. „Stefan Pietryga war so freundlich, diese Ausstellung für seinen Freund und Kollegen zu kuratieren, da dieser China zurzeit nicht verlassen kann“, teilt Dr. Dietmar Schuth, künstlerischer Leiter des Kunstvereins mit. Shugang lebt seit 2000 mit seiner deutschen Frau wieder in Peking und in Berlin. Er gehört zur ersten Generation chinesischer Künstler, die sich der westlichen Kunst geöffnet haben, verdeutlicht der Kunstverein weiter.

Rundgang eingerichtet

Eine öffentliche Vernissage gibt es nicht, teilt der Veranstalter weiter mit und begründet dies mit der Corona-Verordnung. Der Kunstverein freut sich jedoch über individuelle Besucher und weist auf die Hygiene- und Abstandsregeln hin, „die in den riesigen Räumen der Orangerie aber kein Problem darstellen“. Es soll bestmöglich für die Sicherheit der Besucher gesorgt werden. Die Werkschau darf nur mit Mund-Nase-Maske betreten werden. Die Maskenpflicht besteht zudem an den Zu- und Ausgängen des Schlossgartens.

Es ist ein Rundgang eingerichtet, damit sich die Besucher nach Möglichkeit nicht frontal begegnen. Auch Desinfektionsmöglichkeiten sind vorhanden. Für eine regelmäßige Lüftung ist gesorgt.

Der Schlosseintritt (Erwachsene 7 Euro, Ermäßigte 3,50 Euro, Familien 17,50 Euro) ist zu entrichten, die Ausstellung selbst ist frei zugänglich und zwar mittwochs bis sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.06.2020