Zwischen Dampf und einem Temporekord

Besonders schön am Concours d’Elegance im Schwetzinger Schlossgarten ist ja die Tatsache, das neben einer Reihe von Wiederholungstätern immer wieder neue Oldtimer-Besitzer in den Schlossgarten kommen, um ihre wunderbaren Autos zu zeigen. So hat der Besucher ein immer wieder anderes Erlebnis. Und wenn dann noch ein Automobil- und Technik-Historiker wie Philipp Hoffmann Einblicke in die Welt der

...