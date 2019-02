Zwischen Datenbrille und Rennwagen

Ein kleiner Roboter fährt im Obergeschoss der Ehrhart-Schott-Schule (ESS) zwischen bunten Freizeitschuhen umher. Fast stößt er an den Tisch mit dem 3-D-Drucker, der dort aufgebaut ist. In der Werkstatt der Mechatroniker im Untergeschoss kreischt die fünfachsige Fräsmaschine. Messingspäne fliegen an das Schutzfenster und geben nach und nach die Sicht auf einen Flaschenöffner samt Schullogo

...