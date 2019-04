Zwischen Eisköniginnen und kleinen Vampiren

Schwetzingen

Schwetzingen: Impressionen vom Spargellauf 2019 (2/2)

Bei bestem Frühlingswetter sind am Sonntag zahlreiche Läufer auf verschiedenen Distanzen beim 10. Spargellauf in Schwetzingen an den Start gegangen. Für die Jüngsten gab es einen Sonderlauf der "Schwetzinger Zeitung". Impressionen vom Großevent, Teil 2 von 2.