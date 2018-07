Zwischen Farben und Klängen

Anzeige

So recht dingfest machen kann man nicht, was für eine Art Kunst Anna-Katharina Ziss konkret macht. Sie ist vielfältig in diversen Stilrichtungen unterwegs. Unsere Zeitung trifft sie mit ihrer männlichen Muse „Mirabello“, einem dreifarbigen, also glücksgefärbten Kater in ihrem Schwetzinger Domizil. Es ist ein Refugium der Kreativität, zum Abschalten, Konzentrieren, Arbeiten, so beschreibt Anna-Katharina Ziss die schöne Wohnung und was sie hier erschaffen kann.

„Da standen die schönen weißen Tulpen auf dem Wohnzimmertisch, nach Tagen waren sie verwelkt – und wunderschön“, schildert sie, wie es zu einer Reihe fantastischer Bilder gekommen ist, die irgendwie Filigranität, Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit und doch konkrete Schönheit zeigen. Dafür braucht die 1964 geborene Frohnatur mit den strahlenden blauen Augen kein Fotostudio, keine professionelle Ausrüstung, ihr reichen der Blick fürs Außergewöhnliche und ihr Handy, mit dem sie diese Augenblicke des Verfalls festhält. Später macht sie am Computer „bewegte“ Bilder daraus, also Sequenzen, die langsam fokussierend Details der Bilder einfangen, und unterlegt diese Schau mit eigener Musik für den umfassenden Eindruck, der bannt. Musik ist eigentlich immer im Spiel, eine Weise des Ausdrucks, die Ziss sehr schätzt, die es ihr ermöglicht, Emotionen aus ihren Bildern zu transportieren. Zeitgleich sind die Klänge Mittel mit elektronischen Medien visuell „zu malen“. Das gelingt ihr über Improvisationen am Flügel, die digital umgesetzt per Projektion eine Art sich bewegendes Mandala an eine Wand zaubern. Videoprojekte stehen im Portfolio, die intensiv rüberkommen. Selbstredend kann sie ebenso mit Pinsel und Farbe sowie mit Stiften umgehen.

Zur Person Anna-Katharina Ziss ist 1964 in Kaiserslautern geboren. Mit fünf Jahren beginnt ihre musikalische Ausbildung. Sie lebt in Schwetzingen und in der Nähe ihres Geburtsortes. Sie ist Mitglied in der Künstlervereinigung „wieArt Rhein-Neckar“ und verblüfft mit vielschichtigen musikgetragenen Installationen. zesa

Bei selbstgemachtem Saft und einer aromatischen Tasse Kaffee erzählt Ziss ein wenig von sich: in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen ist sie, hat in der Nähe dort ein Haus mit großem Garten, liebt es, in der Natur unterwegs zu sein. Früh hat sie sich für Alleingänge entschieden, weil sie „kann und will“, wie sie unterstreicht. Immer schon war alles, was einengt, in Schemata quetscht, ihr zuwider. Nach der Ausbildung an einer ökumenischen Schule, die prägte, „offen durch die Welt zu gehen auch anderen gegenüber und mit ihnen“ und dem Abitur, studiert sie Musik: „Cello und Gesang, die klassische Richtung“, sagt sie. Eine notengebundene Ausbildung, „vom Blatt“, wenig Raum sich auszuleben, zu improvisieren. Nach dem Studium lockt eine achtmonatige Südamerikareise, mit vielen Inspirationen.