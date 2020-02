Zwischen Melancholie und Party-Stimmung

Es war das erste Mal für ihn und das ausgerechnet am Valentinstag. Am Tag der Liebenden traute sich Markus Zimmermann in der Wollfabrik erstmals mit eigenen Songs auf die Bühne. So viel vorab: Er wurde dafür gefeiert. Umgeben von vielen Paaren verwandelte die Musiker – begleitet von Christoph Melzer (Gitarre), Arno Sälzer (Bass) und Giovanni Emanuele (Schlagzeug) – Schwetzingens Kulturtempel in ein kleines Paradies für Verliebte jeden Alters. Mal langsam und melancholisch und dann wieder stürmisch mit viel guter Laune begeisterte das Quartett sein Publikum.

Markus Zimmermann ist freilich kein Unbekannter in der Region. Er tritt regelmäßig mit „The News“ bei der „Tuesday Night“ auf und begeisterte solo als „Pianoman“ mit „Best of Billy Joel & Elton John“.

Wunsch nach mehr

Schon vor dem ersten Ton war die Stimmung ausgelassen und Zimmermann glich einem Jungen am Ufer eines Sees, der nur noch Steine ins Wasser werfen mussten, um die Wellen der Begeisterung auszulösen. Und diese Steine warf der Mann mit Freude. Mit „Geschichte“ und „Was wenn“ gestaltete Zimmermann den Auftakt mit zwei eigenen Songs. Und sie kamen gut an – nachdenklich, ruhig und trotzdem ziemlich kraftvoll. Toll waren seine Ausflüge mit „Sekundenglück“ und „Und immer“ zu Herbert Grönemeyer, mit der gerade auf Tour war. Zu hören gab es dann auch noch Cover von Coldplay, One Republic, Calum Scott und Johannes Oerding. Liebe ist, wenn man Zimmermanns musikalischer Auswahl glauben mag, etwas Ruhiges, manchmal fast Melancholisches, aber ein immer kraftvolles Ding. Und manchmal ist Liebe auch einfach Party. Und genau diese Spanne brachte Zimmermann mit seinen drei Mitstreitern in die Wollfabrik. Das Konzert war der perfekte Rahmen für den Valentinsabend. Hoffentlich, sagte Zuhörerin Bettina Ernst, gibt es von dem Mann bald mehr zu hören. ske

