100 000 Euro für „Medicus“

Schießerei in Cafébar

Italiener (36) nach Schuss in Haft

Überm Tresen hängt das Ferrari-Pferdchen, im einfachen Spiegelregal stehen eine hochwertige Kaffeemaschine und vorwiegend italienische Kräuterschnäpse und Rotweine. Was hier in der Cafébar in der Lindenstraße in Schwetzingen in ...