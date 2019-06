100 Prozent Zustimmung zur Fusion

Speyer/Region.Als sich um 21.05 Uhr kein Arm in der Stadthalle nach oben bewegt, steht fest: Der Wunsch von Vorstand und Aufsichtsrat ist in Erfüllung gegangen. Einstimmig hat die Vertreterversammlung der Volksbank Kur- und Rheinpfalz am Donnerstagabend für eine Verschmelzung mit der RV Bank Rhein-Haardt votiert. Damit ist der Weg frei zur Fusion der beiden Partner, die ab Herbst als Vereinigte VR Bank Kur-

...