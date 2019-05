100 Speyerer fahren nach Chartres

Speyer/Chartres.Die Städte Speyer und Chartres feiern in diesem Jahr 60 Jahre Partnerschaft. Aus diesem Anlass nehmen über 100 Speyerer Bürger von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, an einer Reise in die französische Stadt teil, die die Stadt Speyer und der Freundeskreis Speyer-Chartres organisiert haben.

Beim viertägigen Programm wird der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann mit Bischof Philippe Christory aus Chartres am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr eine Messe in der dortigen Kathedrale feiern. Da zwischen dem Speyerer Dom und der Kathedrale von Chartres, die beide Unesco-Welterbestätten sind, seit Jahrzehnten gute Beziehungen gepflegt werden, nimmt an der Reise in die französische Stadt auch Domdekan Dr. Christoph Kohl als Vertreter des Speyerer Domkapitels teil. is

