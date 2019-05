1000. Baby heißt Nora Lia

Ärztin Alexandra Sehr (v.l.), Mutter Nicole Wolf mit Tochter Nora Lia, Vater Thomas Schmidt und Stationsleiterin Sandra Florian freuen sich. © DSKS

Speyer.Exakt 3000 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß: Nora Lia Wolf ist am vergangenen Samstag, 5.58 Uhr, als 1000. Baby des Jahres im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer, der größten Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz, zur Welt gekommen. Die kleine Landauerin hatte es eilig, wie ihre Eltern Nicole Wolf und Thomas Schmidt berichten. „Der berechnete Geburtstermin war Mittwoch“, sagen sie glücklich. Kurios: Am 21. Mai 2017 war Nora Lias Cousin ebenfalls die 1000. Geburt des Jahres im Diakonissen-Krankenhaus. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019