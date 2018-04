Anzeige

Speyer.Seit dem Start vor gut zwei Wochen haben sich schon mehr als 1000 Menschen an der von der Speyerer CDU organisierten Unterschriftenaktion „Ohne Brücke geh’n wir baden“ für eine menschenverträgliche Sanierung der Salierbrücke beteiligt. Dies teilen Fraktionsvorsitzender Axel Wilke und Parteivorsitzender Michael Wagner in einer Pressemitteilung mit.

Keine Vollsperrung für 20 Monate, Verstärkung anderer Verkehrsmittel wie Fähren, 24-Stunden-Baustellenbetrieb, umfassende Bürgerinformation – das sind die zentralen Anliegen der Aktion an das Regierungspräsidium Karlsruhe. Mindestens bis 30. April werde die Aktion weiterlaufen mit Listen in zahlreichen Geschäften und Institutionen, wie dem Vincentius-Krankenhaus, teilt die CDU mit. Auch mindestens einen weiteren Stand in der Maximilianstraße werde es geben.

Auf Facebook haben die Christdemokraten unter dem Namen „Ohne Brücke geh’n wir baden“ inzwischen auch einen eigenen Account eingerichtet. zg