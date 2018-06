1,2 Millionen Euro fließen in Alten Stadtsaal

Anzeige

Speyer.Oberbürgermeister Hansjörg Eger hat ein Paket von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die kulturellen Spielstätten im Rathausensemble den gesetzlichen Forderungen anzupassen und Gefährdungen von Publikum und Akteuren auszuschließen.

Am Zimmertheater haben die Arbeiten zur Schaffung eines neuen Treppenaufgangs aus dem Gewölbekeller begonnen. Nach dem Kulturbeutel-Festival geht der Alte Stadtsaal in die Generalsanierung, und auch im Historischen Ratssaal wird in den Sommermonaten nachgebessert, was Brandschutz sowie Flucht und- Rettungswege angeht.

„Kultur ist ein Markenzeichen unserer Stadt“, sagt Eger, „und deshalb müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Veranstaltungsräume den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entsprechen und die Sicherheit der Besucher gewährleistet bleibt“.