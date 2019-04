14 Rettungspunkte neu eingerichtet

Speyer.Die Stadtverwaltung errichtet zurzeit an 14 Stellen Rettungspunkte im Naherholungsgebiet „Binsfeld“. Diese dienen den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Notfall der besseren Orientierung. Je präziser die Ortsangabe beim Notruf, desto schneller können die Einsatzkräfte Hilfe leisten.

Die Rettungspunkte werden an den Zugängen zu den Seen und markanten Stellen, wie dem „Kiosk 2“, zwischen Silbersee und dem Badesee Binsfeld oder am Grillplatz installiert. Die Rettungspunkte sind mit einer Kennziffer ausgestattet und informieren über die internationale Notrufnummer 112. zg

