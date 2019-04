140 000 Euro für die Instandhaltung

Speyer.Mit dem Zitat „Ut unum sint – dass sie eins seien“ , der Inschrift über dem Hauptportal des Doms, begrüßte Vorstandsvorsitzender Dr. Gottfried Jung die Anwesenden bei der Mitgliederversammlung. Er betonte die Bedeutung des Zusammenhalts all derer im Dombauverein, die sich für den Erhalt des Gebäudes einsetzen und lobte das gute Miteinander zwischen Vorstand und Mitgliedern.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler fand in ihrem Grußwort „den Verein gut aufgestellt“ und hob das große Arbeitspensum hervor. Professor Peter Frankenberg, der als Vorsitzender des Vorstands der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer sprach, zollte dem Dombauverein Anerkennung für seine „beeindruckende Mitgliederzahl“. Mehr als 2600 Mitglieder verzeichnet der Verein aktuell, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstandsvorsitzende Dr. Gottfried Jung einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Dr. Barbara Schmidt-Nechl als seine Stellvertreterin und Schriftführerin sowie Schatzmeister Winfried Szkutnik. Ein Beisitzerposten war nach dem sich aus privaten Gründen von diesem Ehrenamt zurückziehenden Dr. Simon Lang neu zu besetzen. Hier wurde Günther Frei neu in den Vorstand aufgenommen. Er kam nach dem Ende seiner Berufstätigkeit nach Speyer und ist dem Dom bereits durch seine Tätigkeit als Domführer besonders verbunden.

Neben Veranstaltungen wie den wissenschaftlichen Vorträgen erwähnte Jung bei seinem Rückblick eine Verkaufsausstellung mit Aquarellen, die in diesem Jahr in veränderter Form wiederholt werden soll. Als Neuerung im Veranstaltungskalender erwähnte der Vorsitzende die 2018 erstmals angebotenen Baustellenführungen. Dieses Angebot sei so gefragt gewesen, dass es trotz dreier Termine mehr Interessenten als Plätze gegeben habe. Die Führungen werden daher auch in diesem Jahr wieder angeboten, nun mit der neuen Dombaumeisterin Hedwig Drabik.

Notwendige Sanierungen

Domkustos Peter Schappert thematisierte die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen des vergangenen und kommenden Jahres. Insbesondere die Sanierungen der Vierungskuppel und der Vorhalle wurden detailliert vorgestellt. Wie aus dem Kassenbericht von Schatzmeisters Szkutnik hervorging, unterstützte der Dombauverein mit insgesamt 140 000 Euro die Restaurierung der Afrakapelle, die Sanierung der Zwerggalerie und die Voruntersuchung der Vierungskuppel.

Mit 80 Neueintritten konnte der Verein deutlich mehr Zugänge als in den Vorjahren verzeichnen, heißt es weiter in der Mitteilung. Als besondere Vergünstigung erhalten die Mitglieder freien Eintritt zu Kaisersaal und Turm. 2018 war der Kryptaeintritt kostenfrei möglich und hatte über die sofortige Beitrittsmöglichkeit durch Unterschrift auf der Eintrittskarte wohl maßgeblich zur Erhöhung der Mitgliederzahlen beigetragen. Ab sofort wird es außerdem eine Familien- und eine Dauermitgliedschaft geben.

Denn Mitgliedergewinnung und das Einwerben von Spenden seien, so Jung, die beiden großen Ziele des Vereins für die kommenden Jahre. Beides hofft der Verein, auch mit einem attraktiven Programm zum bevorstehenden Jubiläum des 25-jährigen Bestehens zu bewirken. zg

