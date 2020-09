15 Euro reichen für ordentliches Familien-Paket

Speyer/Hockenheim/Ketsch.Die indonesische Insel Bali war bisher für viele Europäer ein beliebtes Urlaubsziel. Als Folge der Corona-Pandemie kam der Tourismus jedoch völlig zum Erliegen. Ähnlich wie in Deutschland war die dortige Gastronomie in besonderem Maße betroffen. Während die öffentliche Hand in Deutschland mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds und mehreren Sonderprogrammen für große Unternehmen, kleine Betriebe und Freiberufler dem vielfach drohenden finanziellen Ruin entgegenwirkte, ist die soziale Absicherung auf Bali mit der in Deutschland nicht vergleichbar. Viele Menschen sind durch den Verlust des Arbeitsplatzes nicht mehr in der Lage, ihre Familien zu ernähren, wodurch diese teilweise der Verelendung anheimfallen.

Die Not der Einheimischen rief die in Speyer geborene Sprachwissenschaftlerin Annika Spoden auf den Plan, die zu Beginn der Corona-Einschränkungen auf der Insel weilte und sich immer noch in der Gemeinde Ungasan im Süden der Insel aufhält. Der Bitte einheimischer Funktionsträger, mit anderen auf der Insel verbliebenen Europäern eine „Foundation“ zu gründen, kam sie nach persönlichen Eindrücken vom Elend bestimmter Bevölkerungsgruppen gerne nach. Da die meisten Urlauber Bali aber bereits verlassen hatten, leitete Spoden die Bitte an Freunde und Bekannte in ihrer Heimatstadt weiter. Das schien auch notwendig zu sein, denn auf der Homepage des Auswärtigen Amtes ist aktuell nachzulesen, dass Touristen die Einreise nach Indonesien bis voraussichtlich Ende des Jahres nicht gestattet ist.

Wichtige Nahrungsmittel

Dem Aufruf zur Direkthilfe folgend, etablierte sich in Speyer eine aus ehrenamtlichen Hilfswilligen bestehende Initiative, die in der Gründung des vor wenigen Tagen als gemeinnützig anerkannten Vereins „Nothilfe für Bali“ mündete, der im Interesse der Sache weitere Unterstützer sucht. Zu den Vorstandsmitgliedern zählt auch Petra Spoden. Die Mutter der Initiatorin und frühere Lehrerin in Baden-Württemberg dürfte Hockenheimer Bürgern als Mitgründerin des Hockenheimer Kinderschutzbundes noch gut in Erinnerung sein.

Im Einzugsbereich unserer Zeitung wirkt auch ihr Sohn Dominik, der zwölf Jahre als Lehrer an der Hartmann-Baumann-Schule Hockenheim tätig war und 2018 an die Neurott-Gemeinschaftsschule in Ketsch wechselte. Um in Not geratene Menschen auf Bali wenigstens mit den nötigsten Nahrungsmitteln versorgen zu können, bittet der Verein unter dem Stichwort „Nothilfe für Bali“ um Spenden auf das Konto DE63 5479 0000 0001 5820 03 bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz.

Petra Spoden erklärte auf Anfrage, dass auch kleine Spenden willkommen seien und auf Wunsch Spendenquittungen ausgestellt werden. Durch den direkten Draht zu ihrer Tochter auf Bali würden Verwaltungskosten gespart und alle in die Aktion eingebundenen Personen seien ehrenamtlich engagiert. Dem Vorstandsmitglied liegt zudem ein Schreiben mit Amtsstempel vor, in dem einheimische Funktionsträger versichern, dass eingehende Spenden ohne jeglichen Abzug für die Unterstützung Bedürftiger verwendet werden. Aufgrund der niedrigen Lebenshaltungskosten auf Bali könne man bereits für 15 Euro ein ordentliches Paket mit Grundnahrungsmitteln für eine Familie schnüren, betonte Spoden.

