Speyer.Unter dem Titel „Nit viel weniger mit Speyr als mit Magdeburg gehauset“ referiert Dr. Peter Bilhöfer am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr im Stadtarchiv über den Dreißigjährigen Krieg und das Schicksal Speyers im Jahre 1632. Während es der Domstadt am Rhein nach 1618 gelungen war, sich aus dem Konflikt herauszuhalten, so rückte die Stadt zu Beginn des Jahres 1632 in den Mittelpunkt der militärischen Auseinandersetzungen am Oberrhein.

Schwedische, spanische und badische Besatzungen wechselten in kurzer Folge nacheinander ab, viele Bürger erwarteten den gänzlichen Untergang. Die Ängste sollten sich bewahrheiten: Als Speyer völlig ausgeplündert war und mehrere hundert Häuser der Stadt in Schutt und Asche lagen, brach im Sommer 1632 auch noch die Pest aus.

Referent Dr. Peter Bilhöfer ist Historiker und ausgebildeter Museumspädagoge. 1999 promovierte er über den „Winterkönig“ Friedrich V. von der Pfalz. Aktuell ist er Inhaber der Agentur „Anno Domini“ für historische Führungen in Speyer und seit 2013 Lehrbeauftragter an der PH Karlsruhe mit Schwerpunkten Frühe Neuzeit, Landes- und Technikgeschichte. zg