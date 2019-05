18 Diakone eingesegnet

Speyer.Die Gemeinschaft der Diakonissen Speyer wächst: 15 Frauen und drei Männer werden am Donnerstag, 30. Mai, als Diakone der Diakonissen Speyer eingesegnet.

Die 18 Absolventen des ersten Grundlagenseminars haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Zudem feiern drei Diakonissen, fünf Diakonische Schwestern sowie sechs Diakonische Brüder Jubiläum. Diakonisse Elsbeth Gabelmann gehört seit 70 Jahren, zwei weitere Diakonissen und eine Diakonische Schwester seit 65 Jahre der Diakonischen Gemeinschaft an. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Gedächtniskirche. zg

