Speyer.Seit Samstag steht der Zunftbaum der Speyerer Handwerker wieder an seinem angestammten Platz auf der Maximilianstraße. Mit 30 Zunftzeichen ausgestattet, überragt das 18 Meter hohe Symbol für Einigkeit und Tradition weithin sichtbar die umliegenden Gebäude. Der Baum, mit dessen Aufstellung die lokalen Handwerksbetriebe auf sich aufmerksam machen, bleibt bis Anfang November stehen. Dank der Unterstützung durch den Betreiber eines Restaurants unmittelbar neben dem Zunftbaum wird das Wahrzeichen erstmals in seiner mittlerweile 36-jährigen Geschichte nachts beleuchtet sein.

Vom „Verein Speyerer Handwerkstradition“ organisiert, begann die Veranstaltung am Samstagvormittag mit der Aufstellung der Zugteilnehmer am Historischen Museum der Pfalz. Unter musikalischer Begleitung des Fanfarenzuges Rot-Weiß Speyer ging es von dort zum Aufstellungsort gegenüber dem Rathaus. Transportiert wurde das sperrige Wahrzeichen auf einem 18-Tonner-Tieflader, den eine Speyerer Stahlbaufirma zur Verfügung stellte. Unter den Abordnungen der Zünfte befanden sich als „Glücksbringer“ auch Alex Wels und Christian Behne von der Schornsteinfegerinnung Pfalz und Rheinhessen.

Mehrere hundert Schaulustige

Am Aufstellungsort nahm Andreas Friedrich den Baum an den „Haken“ des 30 Meter langen Teleskopauslegers seines Krans und verfrachtete ihn unter den neugierigen Blicken mehrerer hundert Schaulustiger passgenau in die vorbereitete Bodenhülse, wo Zimmerleute das 1,8 Tonnen schwere Teil fachmännisch verkeilten. Der aufbrandende Beifall galt ebenso Zimmerer- und Dachdeckermeister Thomas Kleinböhl. Der Zunftmeister und Vorstand des Vereins Speyerer Handwerkstradition erwies sich beim Lösen der Halteschlinge in schwindelerregender Höhe als wagemutiger Kletterer. Als die Verbindung zum Kran getrennt war, blieb es Angelika Wöhlert als Stadtbeauftragte der Kreishandwerkerschaft für das Speyerer Handwerk und stellvertretende Vorsitzende des Vereins Speyerer Handwerkstradition vorbehalten, mehreren Meistern aus verschiedenen Gewerken den „Goldenen Meisterbrief“ auszuhändigen. Die Auszeichnung erinnert daran, dass die Geehrten vor fünfzig Jahren den Meisterbrief erworben haben.