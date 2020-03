2000 Schutzmasken aus Nagelstudios gespendet

Speyer.Das Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer freut sich über eine großzügige Spende von Atemschutzmasken vom Vietnamesischen Kulturverein Vorder- und Südpfalz. Der Verein sammelte 2000 Schutzmasken bei seinen Mitgliedern ein, die in den Nagelstudios der Mitglieder derzeit nicht benötigt werden.

Das Sankt Vincentius Krankenhaus bereitet sich zurzeit intensiv auf die Aufnahme von Covid-19-Patienten vor. Dies betrifft zum einen die technisch-medizinische Ausstattung und zum anderen aber auch das medizinische Personal. Erfahrene Ärzte der operativen Abteilungen und rekrutierte Medizinstudenten im letzten Studienabschnitt wurden speziell geschult. Mehr Personal bedeutet aber auch mehr Bedarf an Schutzausrüstung.

„Auch unser Haus steht wie alle anderen Krankenhäuser vor einer nie dagewesenen Herausforderung. Daher ist eine gute Vorbereitung momentan sehr wichtig.

Wir haben zwar zurzeit keinen Mangel an Schutzausrüstung, aber es ist und bleibt ein wesentliches Thema“, erläutert Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer und ergänzt, „nur ausreichend geschützt können sich unsere Mitarbeiter in der Pflege voll auf die Behandlung von Erkrankten konzentrieren. Daher bedanke ich mich ganz herzlich im Namen aller Mitarbeiter bei dem Vietnamesischen Kulturverein für die Spende.“

Zweite Heimat geworden

„Unser Motto lautet: Solidarität und Zusammenhalt!“, berichtet Phan Son Phu, zweiter Vorsitzender des Vereins, „deshalb möchten wir mit dieser Sachspende einen kleinen Teil in der Krise beitragen und die Mitarbeiter des Krankenhauses unterstützen – ein kleiner Beitrag, aber von Herzen“. Der Vietnamesische Kulturverein Vorder- und Südpfalz zählt mehr als 60 Mitglieder, die meisten davon aus Speyer und Germersheim.

„Deutschland ist unsere zweite Heimat geworden“, erzählt Phan. Der Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, sich gegenseitig zu unterstützen, möchte auch der jüngeren Generation Orientierung geben, beispielsweise mit der Errichtung einer vietnamesischen Sprachschule in den Räumen der Jugendförderung Speyer, „auch dafür sind wir der Stadt sehr dankbar“.

Bernhard Fischer betont, wie groß die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt der Belegschaft aktuell ist: „Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, die in dieser Ausnahmesituation geschlossen zusammenstehen. Die Spende des Vereins ist ein schönes Signal dafür, wie sehr die Menschen auch in unserer Region zusammenrücken und wie deutlich gesehen wird, welche wertvolle Arbeit auch in unserem Krankenhaus geleistet wird.“

Im Sankt Vincentius Krankenhaus befindet sich (Stand: Freitag, 27. März, 16 Uhr) noch kein Patient mit dem Coronavirus und auch kein Verdachtsfall. zg

