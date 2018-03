Anzeige

Zugenommen hat dagegen die Zahl der Verletzten, die sich von 398 auf 454 erhöhte. Verletzt wurden sie bei 327 Unfällen im Jahr 2016 und 385 Unfällen im vergangenen Jahr. Bei näherem Hinsehen auf die Gesamtzahlen relativiert sich die Dramatik der Situation, da rund 80 Prozent der Vorkommnisse als Bagatellfälle wie leichte Parkplatzunfälle und abgefahrene Außenspiegel im fließenden Verkehr in die Statistik einflossen.

Auch bei den Schwerverletzten muss man näher hinsehen, denn als Schwerverletzter gilt bereits, wer als Unfallbeteiligter für 24 Stunden im Krankenhaus aufgenommen wurde. Leichtverletzte gingen mit 391 Fällen in die Statistik ein, was eine deutliche Zunahme um 63 Betroffene bedeutet. Hier überwogen Prellungen, Hausabschürfungen und Halswirbelschleudertraumata.

165 Radfahrer betroffen

Zudem wurden 165 Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung protokolliert, was ebenfalls einer Zunahme um 27 Fälle gegenüber 2016 entspricht. Ähnliches gilt für motorisierte Zweiradfahrer, die mit 93 Fällen und 20 Schwerverletzten die 2017er Statistik belasten.

Dass 682 und damit rund ein Viertel aller Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verbunden waren, schlug sich ebenfalls auf der Negativseite nieder. Weber und Preek dazu: „Je gravierender der Schaden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit der Aufklärung!“ Leichte Abstriche mussten die Beamten bei der Aufklärungsquote hinnehmen. Sie hat sich von 45,89 in 2016 auf 41,64 Prozent im Betrachtungszeitraum 2017 reduziert.

Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion umfasst die Stadt Speyer, die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit ihren sechs Ortsgemeinden und die Gemeinde Otterstadt. Den Fallzahlen ist zu entnehmen, dass an vier Unfallschwerpunkten der Stadt Speyer besondere Aufmerksamkeit gefordert ist. Dazu zählen die enge Wormser Landstraße, die Ampelanlage beim Rauschenden Wasser mit den Einmündungen Wormser Landstraße, Bahnhofstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Mausbergweg sowie die Wartturmkreuzung mit Wormser Landstraße, Landwehrstraße, Schifferstadter Straße und Waldseer Straße. Besonders häufig kracht es auch an der Abfahrt B 9 Richtung Speyer-Schifferstadt. Im ersten Halbjahr geplante Umbaumaßnahmen sollen die Situation dort entschärfen.

Optimierende Eingriffe bewährt

Optimierende Eingriffe in die Verkehrsführung hätten sich bereits an der Anschlussstelle Speyer-Süd der B 39 bewährt, betonte Preek. Als Unfallschwerpunkte werden nach den Ausführungen der Experten Verkehrspunkte eingestuft, wenn sich dort fünf Unfälle gleicher Art in einem Jahr ereignen. Betont wurde außerdem, dass der Kontrolldruck im Bereich Drogen und Alkohol (siehe Infobox) weiterhin sehr hoch sei.

