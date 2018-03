Anzeige

Speyer.Rund 2900 kleine und große Speyerer engagieren sich an diesem Wochenende beim 16. Dreck-weg-Tag für eine saubere Stadt. Am morgigen Freitag und Samstag durchkämmen sie mit Müllsacken und Greifzange das Stadtgebiet und die Rheinauen, um achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. 21 Kindertagesstätten und 14 Schulen haben ihre Teilnahme ebenso zugesagt wie 50 Vereine, Verbände, Parteien und Privatinitiativen.

Umweltdezernentin Stefanie Seiler kommentiert den kollektiven Frühjahrsputz mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Es ist jedes Mal schön zu sehen, dass sich so viele Menschen für ihre Stadt einsetzen und gleichzeitig traurig, dass ein Aktionstag wie dieser angesichts des wilden Mülls stattfinden muss.“ Am Freitag sind die Kindergarten- und Schulkinder als 2260-köpfige Helferschar im Einsatz, bevor am Samstag die Erwachsenen dem wilden Müll auf Speyerer Gemarkung zu Leibe rücken.

An beiden Dreck-Weg-Tagen fahren die „Saubermänner“ vom Baubetriebshof und der Abteilung Stadtgrün die 147 Sammelpunkte in der ganzen Stadt an und sorgen mit mehreren Lkw für den Abtransport der „Fundstücke“. Auch das Technische Hilfswerk hat seine tatkräftige Unterstützung zugesagt.