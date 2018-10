30 000 Euro für Erhalt des Grabdenkmals

Speyer.Das Domkapitel Speyer freut sich über den Erhalt des Stiftungsertrags der Dr. Albrecht und Hedwig Würz Stiftung in Höhe von 30 000 Euro, die für den Erhalt des in der Krypta hängenden Grabdenkmals von König Rudolf von Habsburg verwendet werden. Auf unserem Bild berichtet Domkustos Peter Schappert (r.), dass Rudolf von Habsburg am 18. Juli 1291 im Speyerer Dom begraben wurde. Sein Grabdenkmal zeige eine lebensnahe Darstellung des Herrschers mit der für die Habsburger charakteristisch markanten Nase. Stifter Albrecht Würz (l.) hört den Ausführungen interessiert zu. / red

