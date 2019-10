Speyer.Im Gedenkjahr „30 Jahre Mauerfall“ laden die Diakonissen Speyer und das protestantische Dekanat Speyer am Reformationstag, 31. Oktober, um 18 Uhr ein in das Mutterhaus der Diakonissen Speyer (Fliedner-Saal), Hilgardstraße 26, zum Vortrag von Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Beintker „Wenn Grenzen verschwinden – 30 Jahre Mauerfall und die Freiheit der Kirche“.

Professor Michael Beintker (Jahrgang 1947) ist in der DDR aufgewachsen. Nach seinem Abitur 1965 in Jena studierte er evangelische Theologie, war Dozent an der theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Von 1990 bis 1992 lehrte Beintker als Professor für systematische Theologie in Halle, von 1992 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2015 an der Universität Münster. Die Aufarbeitung von Schuld und Versöhnung in politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen gehört zu seinen Forschungsschwerpunkten.

Michael Beintker war von 2001 bis 2012 Co-Präsident der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa (GEKE). Der Eintritt zum Vortrag ist frei. zg

Info: Weitere Informationen unter www.diakonissen.de

