Speyer.Seit der Bekanntgabe der Sanierungspläne für die Salierbrücke ziehen Proteste gegen die geplante zweijährige Vollsperrung für motorisierte Fahrzeuge immer weitere Kreise. Am Samstag reihte sich die CDU Speyer mit einer Unterschriftensammlung auf der Maximilianstraße in die breiter werdende Phalanx der Gegner einer Vollsperrung ein. 300 Unterschriften in drei Stunden waren ein klares Veto gegen die derzeitigen Pläne und ein deutliches Signal an die Verantwortlichen im Regierungspräsidium Karlsruhe, nach Alternativlösungen zu suchen.

Bei der Aktion auf Speyers Flaniermeile warben die Organisatoren mit dem Slogan „Ohne Brücke geh’n wir baden“ um Zustimmung der Passanten. Dabei mussten Kreisverbandsvorsitzender Michael Wagner, Fraktionsvorsitzender Dr. Axel Wilke, mehrere Ortsverbandsvorsitzende und Stadträte keine allzu große Überzeugungsarbeit leisten.

Kaum ein Passant verweigerte seine Unterschrift in die Listen. Wie Wagner und Wilke erklärten, werden diese dem Regierungspräsidium Karlsruhe mit einem Begleitschreiben in Kürze zugestellt. Verbunden mit der Hoffnung, einen erfolgreichen Beitrag zur Verhinderung der Vollsperrung geleistet zu haben. Um den Druck hoch zu halten, seien seitens der CDU weitere Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen mit Betroffenen geplant, ergänzte Wilke.