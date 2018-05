3000 Quadratmeter Geschichte

Speyer. Wie hörte man zu Hause Musik, bevor das Grammophon erfunden wurde? Was trug die Dame von Welt um 1900 beim Sonntagsspaziergang? Wie sah der Kinderwagen aus, den das Kindermädchen dabei vor sich herschob? In welcher Badekluft lag man damals am Strand? Und was zog man an, wenn man in den Fünfziger Jahren ins Tanzcafé ging? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt das Museum

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3885 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2009