32 Bewerber – sieben Finalisten

Speyer.Die Nominierten für den „Hans-Purrmann-Preis für Bildende Kunst der Stadt Speyer“ stehen fest. Die beiden Vorjurys nominierten die Finalisten für die von der Hans Purrmann Stiftung getragenen Auszeichnungen. Die endgültige Entscheidung über die Preisvergabe wird die Gesamtjury im Februar treffen.

Die beiden Preise werden in Erinnerung an den 1880 in Speyer geborenen Maler Hans Purrmann von der Stadt und der Hans Purrmann Stiftung getragen.

Die Vorauswahl für den Großen Hans-Purrmann-Preis fand in München statt. Neben dem Vorsitzenden, dem in Braunschweig als Kunsthistoriker lehrenden Professor Dr. Andreas Bee, gehörten der Jury die renommierte Malerin und Professorin der Münchner Akademie, Karin Kneffel, sowie der Künstler und Professor der Kunstakademie Düsseldorf, Marcel Odenbach, an.

Aus 34 Bewerbungen, die auf Vorschlag von 62 international renommierten Künstlern, Kritikern und Kuratoren eingegangen waren, wählten die Juroren sieben Finalisten.

Der Große Hans-Purrmann-Preis wird zum vierten Mal ausgelobt und zählt mit einem Preisgeld von 20 000 Euro sowie einer eigenen Katalogpublikation zu den höchst dotierten deutschen Künstlerpreisen. Honoriert werden soll eine individuelle künstlerische Leistung, die eine eigenständig gefundene und konsequent verfolgte Thematik ausdrückt. Erster Preisträger des Großen Hans-Purrmann-Preises war 2012 der israelische, in Berlin lebende Künstler Dani Gal. Ihm folgten 2015 die Film- und Videokünstlerin Loretta Fahrenholz sowie 2017 die Kölner Künstlerin Sabrina Fritsch.

Förderpreis der Jury

Auch die Vorjurierung für den Förderpreis „Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer für Bildende Kunst“ hat bereits stattgefunden. Unter der Leitung der designierten Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wirkten der Kunsthistoriker und Direktor des Wilhelm-Hack-Museums, René Zechlin, sowie der in Offenbach als Professor tätige Künstler und Träger des Hans-Purrmann-Förderpreises von 1996, Martin Liebscher, bei der Vorauswahl mit. Insgesamt wurden für den Förderpreis 130 Bewerbungen eingereicht, aus denen die Jury acht Künstler für die Hauptauswahl eingeladen hat. Der Förderpreis „Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer für Bildende Kunst“ wurde 1965 anlässlich des 85. Geburtstages von Hans Purrmann von der Stadt gestiftet und wird zum 19. Mal vergeben. Der mit 6000 Euro und einer eigenen Katalogpublikation dotierte Förderpreis soll, so der ausdrückliche Wunsch von Hans Purrmann, an förderungswürdige junge Künstler verliehen werden, die einen europäischen Blick und Bezug, aber auch einen Bogen von europäischen Metropolen und ländlichen Räumen aufweisen.

Die Entscheidung über die Gewinner des Großen Preises und des Förderpreises fällt am Freitag, 8. Februar. Über die Vergabe entscheidet die erweiterte sechsköpfige Gesamtjury, der neben den bei der Vorauswahl beteiligten Juroren auch Christian Jankowski und Ben Willikens angehören. Die Preisverleihung erfolgt am Samstag, 9. Februar, bei einer Feierstunde im Historischen Ratssaal mit anschließender Ausstellungseröffnung im Kulturhof Flachsgasse. Bis einschließlich Sonntag, 10. März, sind die Arbeiten der Finalisten aus beiden Wettbewerben in den Räumen der Städtischen Galerie und des Kunstvereins zu sehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.12.2018