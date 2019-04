35 Projekte wurden bisher umgesetzt

Speyer.Den gestrigen Welttag des Buches haben sich die Verantwortlichen des Historischen Museums der Pfalz ausgesucht, um zum Abschluss der ausklingenden Sams-Ausstellung ein Lesefest zu organisieren. Das dauert dank Unterstützung einiger Partnerstationen in der Stadt noch bis Samstag, ist verbunden mit Sonderaktionen und feiert gleichzeitig das 20-jährige Bestehen des Jungen Museums.

Der Vorstandsvorsitzende der Museumsstiftung und Oberbürgermeister a. D., Werner Schineller, erinnert sich noch gut an die Gründung des Jungen Museums. Er selbst hat das Angebot maßgeblich mit angestoßen. „Nach der Erweiterung der Einrichtung 1990 und der Wiedereröffnung mit der großen Salierausstellung 1991 haben wir festgestellt: Es fehlt was“, denkt Schineller zum Auftakt des Lesefestes im Café-Bereich des Museums unter der großen Glaskuppel zurück.

Ganzheitliches Erlebnis

Was fehlte, war allen schnell klar beim Blick auf die vielen jungen Menschen, die mit ihren Eltern die Kulturstätte besuchten. „Bei der ersten Ausstellung 1999 zur Sendung mit der Maus kamen 125 000 Besucher“, sagt Schineller. 35 Projekte hat das Team des Jungen Museums mittlerweile umgesetzt. „Sie werden mit der gleichen Ernsthaftigkeit konzipiert wie die Hauptschauen“, versichert Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert. Wichtig sei es, ein ganzheitliches Erlebnis zu schaffen. Eine der Macherinnen, Almut Neef, formuliert das so: „Man muss die Inhalte inszenieren.“

Verschiedene Möglichkeiten gebe es dazu. Zwischenzeitlich haben sich moderne Techniken wie Touchpads sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern durchgesetzt. Nicht nur den Nachwuchs spricht das Junge Museum an. Das wissen alle Beteiligten und es stimmt sie zufrieden. „Jeder Erwachsene verbindet eigene Kindheitserfahrungen mit den Ausstellungen“, lenkt Schineller ein und weist auf die aktuell zu Ende gehende Schau mit Sams, Pippi Langstrumpf, der kleinen Hexe oder Pumuckl hin. „Das Junge Museum“, hebt er hervor, „ist keine Alibi-Funktion, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Themen.“

85 000 Besucher hätten bislang das Sams gesehen, fügt Schubert ein. 60 Prozent davon seien Kinder gewesen. „Wir betreiben Gesellschaftsbildung“, macht der Direktor deutlich. „Viele kommen mehrfach“, schließt Neef an. Das Gästebuch spiegelt laut Schubert wieder, wie gut der Nerv der Gäste getroffen wird. Durch alle Altersklassen hinweg sei die Resonanz positiv. „Das Junge Museum wird zum Teil des eigenen Lebens“, wagt er auch für die Erwachsenen zu sagen.

Entsprechend ist der Auftakt des Lesefestes zum Familienereignis geworden. In der Druckerwerkstatt entwickeln Mädchen und Jungen ihre eigenen fantasievollen Wundermaschinen auf Papier, während Sängerin Jutta Brandl mit weiteren Gästen das Museum zum Klingen bringt. Workshops, Lesungen und Bücherreisen bestimmen die kommenden Tage weiterhin. In Buchhandlungen, der Stadtbibliothek oder am Dom gibt es außerhalb des Museums zusätzliche Aktivitäten. Das Programm ist unter www.museum.speyer.de einzusehen. Die Sams-Ausstellung läuft noch bis Sonntag, 5. Mai. Am Samstag, 4. Mai, ist Autor Paul Maar nochmals zu Gast.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.04.2019