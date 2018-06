4000 Euro für Sterntaler

Anzeige

Speyer/Dudenhofen.Zum Abschluss der Spendenaktion „Sternbilder“ übergab die Volksbank Kur- und Rheinpfalz beim Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen einen Gesamtbetrag von rund 4000 Euro an die gemeinnützige Einrichtung. Die Volksbank Kur- und Rheinpfalz hatte hierfür in Zusammenarbeit mit der Kunsthistorikerin Dr. Cornelia Vagt-Beck Werke aus dem Nachlass der Speyerer Künstlerin Ilse Barbig zugunsten des Vereins verlost, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Kinderhospiz Sterntaler pflegt und betreut mit seinem interdisziplinären Team aus Medizinern, Pflegefachkräften, Pädagogen und einer Psychologin unheilbar kranke Kinder und Jugendliche und ist dabei auf Spenden angewiesen.

Dr. Cornelia Vagt-Beck und Thomas Spies, Bereichsleiter Private Banking bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, haben in Dudenhofen die Erlöse aus der Aktion „Sternbilder“ an das Kinderhospiz Sterntaler übergeben. Durch die Verlosung der Werke von Ilse Barbig kam dabei eine Summe von 2425 Euro zusammen. Die Volksbank Kur- und Rheinpfalz erhöhte den Betrag um 1500 Euro.