500 Stimmen singen dem Herrn neues Lied

Speyer.Auf Einladung der Abteilung Kirchenmusik und des Diözesan-Cäcilienverbands wird am Sonntag, 21. Oktober, der 24. Diözesankirchenmusiktag mit einem festlichen Pontifikalamt um 10.30 Uhr im Dom zu Speyer eröffnet. Der Gottesdienst, den Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann feiert, steht unter dem Motto „Singt dem Herrn ein neues Lied“. Dazu kommen gut 500 Kirchenchorsänger aus dem gesamten Bistum zusammen.

Mit besonderer Spannung wird der Uraufführung der „Missa in F“ entgegengesehen, einer Messe für einen vierstimmig gemischten Chor, Blechbläser, Orgel und Pauken, die der Düsseldorfer Kirchenmusiker und Komponist Klaus Wallrath als Auftragskomposition eigens für diesen Tag geschrieben hat. Die Sänger haben diese Messe in ihren Chören und in Proben auf Dekanatsebenen über viele Wochen hinweg einstudiert. Es gibt jedoch nur unmittelbar vor dem Gottesdienst eine Generalprobe. Da das Hauptschiff vollständig mit den Teilnehmern des Diözesankirchenmusiktags besetzt sein wird, werden für die übrigen Gottesdienstbesucher die beiden Querhäuser geöffnet. is

