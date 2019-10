60 Jahre auf der Bühne

Speyer.Ein Konzert des Schwarzmeer-Kosaken-Chores lockt am Dienstag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr in die Gedächtniskirche. Peter Orloff, der einst als jüngster Sänger aller Kosaken-Chöre der Welt – damals übrigens gemeinsam mit Ivan Rebroff im Schwarzmeer-Kosaken-Chor – seine legendäre Karriere begründete leitet den Chor und feiert an diesem Abend außerdem sein 60-jähriges Bühnenjubiläum.

Aus dem kleinen Jungen mit der schon damals aufsehenerregenden Stimme wurde die Schlagerlegende Orloff, der „König der Hitparaden“ mit 19 eigenen Charts-Notierungen und zahlreichen Goldenen Schallplatten – unter anderem als Sänger für „Ein Mädchen für immer“ und die „Königin der Nacht“, als Textdichter für Bernd Clüver’s „Junge mit der Mundharmonika“ und als Komponist für „Du“, Peter Maffay’s bis heute größter Hit, den inzwischen auch Helene Fischer singt, ebenso wie Andrea Berg den von Peter Orloff komponierten und getexteten Millionen-Hit „Der kleine Prinz“. Außer Peter Maffay und Bernd Clüver produzierte er unter anderem auch Heino, Freddy Quinn und Julio Iglesias.

Sopran von Kiewer Oper zu erleben

Die Zuschauer können sich auf ein ebenso faszinierendes wie berührendes Konzert freuen. Russland und die Ukraine haben derzeit ein Problem, aber hier konzertieren unter der Leitung von Orloff hochdekorierte ukrainische und russische Sänger der absoluten Weltklasse in Einvernehmen – atemberaubende Tenöre, tiefe Bässe und als besonderes Highlight eine absolute Weltrarität, ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper. Dem Ensemble gehören auch drei der weltbesten russischen Instrumental-Virtuosen an. Sie haben Ivan Rebroff bis zu dessen Tod begleitet und sind nun quasi dessen musikalisches Vermächtnis an seinen Weggefährten und Freund Orloff. Im Programm ertönen Werke wie der „Gefangenenchor“, „Schwanensee“, „Leise flehen meine Lieder“ oder „Nessun dorma“.

Herzstück des Konzerts sind Kostbarkeiten aus dem Schatz der russischen und ukrainischen Musikliteratur wie die „Abendglocken“, „Die zwölf Räuber“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Stenka Rasin“, „Das einsame Glöckchen“, „Kalinka“ und „Das Wolgalied“. Es ist eine musikalische Reise durch das Land von Moskau bis an den Baikalsee, von Kiew bis St. Petersburg mit Romanzen, Geschichten und Balladen von tiefer Melancholie. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.10.2019