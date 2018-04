Anzeige

Speyer.Die Firma Mann + Hummel spendet 7000 Euro für die Speyerer Bieneninitiative mit ihrem Programm „Speyer blüht für Biene, Hummel und Co“. Die Spende trägt dazu bei, einen Hummelgarten in der Butenschön Straße anzulegen. Dieser wird derzeit geplant – ab Mai soll die Umsetzungsphase beginnen. Das Unternehmen gabt mit der Spende ein Preisgeld weiter, das es 2017 beim Umwelttechnikpreis Baden-Württemberg für einen besonders energieeffizienten Kompressorenfilter erhalten hatte.

„Verantwortungsvolles Handeln gegenüber Gesellschaft und Umwelt gehört zu unseren Unternehmensleitlinien, daher wollten wir dieses Preisgeld an eine Speyerer Umweltinitiative weitergeben“, erklärte Dieter Schreckenberger, Vizepräsident Global Engineering von Mann + Hummel. Er übergab die Spende an die Speyrer Stadtimkerin Doris Hoffmann, Susanne Mayrhofer vom Netzwerk Umweltbildung, an den Vorsitzender des Imkervereins Harald Hoffmann und an Heinz Peter Wierig vom Naturschutzverband Pollichia.

Lebende Filter

Der Filterhersteller fühlt sich diesem Projekt besonders verbunden, denn nicht nur der Projektname „Hummelgarten“ birgt Gemeinsamkeiten. Bienen sind lebende Filter, denn beim Sammeln von Pollen, Nektar und Honigtau nehmen sie auch Feinstaub auf. Im Körper setzt dann ein Reinigungsprozess ein und diese Partikel werden mit hoher Effizienz aus dem Sammelgut gefiltert.