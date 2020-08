75 Jahre Atomwaffen – das ist wahrlich genug

Speyer.Die Zerstörung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki durch zwei Atombomben jährt sich zum 75. Mal. Die Dompfarrei Pax Christi möchte aus diesem Anlass des Leids der Opfer gedenken. Sie möchte aber auch auf die fortdauernde Gefährdung des Friedens durch Atomwaffen aufmerksam machen und zur Diskussion von Wegen der Friedenssicherung einladen. Die Dompfarrei schließt sich nach einem Beschluss ihres Pfarreirats der Forderung nach einer weltweiten Ächtung von Atomwaffen an.

Dabei sehen sich die Katholiken im Gebet vereint mit der protestantischen Gesamtkirchengemeinde Speyer, die die Gedenktage am Donnerstag mit einem meditativen Friedensgebet in der Gedächtniskirche begonnen hatte – genau am Jahrestag des Abwurfs der ersten Atombombe auf Hiroshima.

Am Vorabend des Jahrestags der Zerstörung der japanischen Stadt Nagasaki hält die Dompfarrei Pax Christi am Samstag, 8. August, von 17 bis 1 Uhr eine Friedenswache vor dem Dom. Wer dazustoßen möchte, ist eingeladen, gemeinsam zu beten, Friedenslieder zu hören und seine Visionen mit anderen zu teilen.

Zur Stunde des Bombenabwurfs vor 75 Jahren, am Sonntag, 9. August, beginnt um 11 Uhr ein Friedensgottesdienst in der Kirche St. Bernhard. Die Messfeier leitet Pfarrer Dr. Patrick Asomugha. Unter der Kirche wird in der Pax-Christi-Kapelle Erde aus Nagasaki aufbewahrt. Sie gehört zu einer Sammlung von Steinen und Erde von allen Kontinenten, mit der die Konflikte der Welt und die Hoffnung auf Frieden präsent gehalten werden.

Am 6. und 9. August 1945 fanden etwa 100 000 Menschen unmittelbar durch die beiden Atombombenexplosionen den Tod, eine noch größere Zahl ist an den Folgen des Abwurfs gestorben. Ein neues Schreckensszenario der Kriegsführung bestimmt seither die Politik: Der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, die nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch die kommenden Generationen und die Umwelt langfristig schädigen.

Die Lage in der Welt ändert sich

Zwar schien mit dem Ende des Kalten Krieges die Gefahr gebannt. Der 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossene INF-Vertrag sollte zum Abbau der atomaren Kurz- und Mittelstreckenraketen führen. Aber seit dem 2. August 2019 hat der INF-Vertrag keine Gültigkeit mehr. Die USA und Russland werfen einander Vertragsbrüche vor. Und es hat sich eine neue geopolitische Lage entwickelt: Neue Nuklearmächte wie China, Pakistan und Indien agieren unabhängig vom INF-Vertrag. Ein neues nukleares Wettrüsten hat begonnen, die Möglichkeit, einen Atomkrieg zu führen und nicht nur durch „Abschreckung“ zu verhindern, eingeschlossen. In den letzten Jahren werden die Stimmen wieder lauter, die auf eine Abschaffung aller Atomwaffen drängen. 2017 ging der Friedensnobelpreis an die internationale Organisation ICAN, die einen internationalen Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht hat. Die Päpste unterstützen dieses Anliegen schon lange – Papst Franziskus mit Nachdruck. In diesem Sinne fordert die katholische Friedensbewegung Pax Christi, dass auch Deutschland sich dem Vertrag zur Ächtung von Atomwaffen anschließt – mit der Konsequenz, dass die in Deutschland stationierten Atomwaffen abgezogen werden sollen. Dies wäre ein Schritt zu einer zivilen Sicherheitspolitik, wie sie die Badische Landeskirche unter der Überschrift „Sicherheit neu denken“ entworfen hat.

Zur Online-Veranstaltung „75 Jahre Atomwaffen – (k)ein Auslaufmodell?!“ laden im Nachgang des Wochenendes am Mittwoch, 19. August, um 19.30 Uhr das Forum Katholische Akademie und Pax Christi ein. Es tragen vor und diskutieren mit den Teilnehmenden zwei Politologen und Theologen: Thomas Zuche von der Arbeitsgemeinschaft Frieden in Trier und Horst-Peter Rauguth, der geistliche Beirat von Pax Christi Deutschland. Anmeldung auf der Website des Heinrich-Pesch-Hauses unter https://heinrich-pesch-haus.de/veranstaltun-gen/75-Jahre-Atomwaffen.

