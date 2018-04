Anzeige

Speyer.„Baden schaut über den Rhein“ heißt es nun schon zum 15. Mal am Sonntag, 29. April, um 15 Uhr bei einem Konzert im Kaiserdom. Wie in all den Jahren zuvor setzt der Dombauverein als Veranstalter darauf, dass daraus ein großer Publikumserfolg wird.

Motor dieser Veranstaltungsreihe ist der Muggensturmer Udo Heidt, durch dessen Initiative bisher 30 000 Menschen zu den Konzerten kamen und über 70 000 Euro an Spenden für den Erhalt des Doms eingenommen werden konnten. Der Eintritt ist zwar frei, aber der Dombauverein bittet um großzügige Spenden für den Unterhalt des Doms.

Die ganze Stimmgewalt

Diesmal zu Gast ist der Rastatter Dirigent Markus Mauderer mit dem Musikverein „Edelweiß“ Pfaffenrot und seinen rund 80 Orchestermitgliedern. Komplettiert wird der große Klangkörper durch den Männerchor Hanauerland, den MGV „Concordia“ Ulm unter Leitung von Willi Kammerer und den MGV „Eintracht Mösbach“ unter dem Dirigat von Friedemann Nikolaus. Beeindruckend ist die Chorstärke mit 140 Sängern und 12 Sängerinnen, die an diesem Tag die Besucher erwartet.