Über 3000 Euro fließen in gute Zwecke

Den Erlös seiner Nachtwächterrundgänge spendet Otmar Geiger (Mitte) gemeinnützigen Organisationen in der Region. Historisch gewandet demonstriert er die stolze Summe vor dem Handwerkerbrunnen am Marktplatz. © Venus

Speyer.Alle Jahre wieder nutzt der Nachtwächter von Speyer seinen letzten öffentlichen Rundgang im Jahreslauf auch dafür, um seine Nachtwächter-Spende an verschiedene soziale und karitative Einrichtungen und Projekte zu übergeben. Bereits zum 13. Mal fand nun am Dienstag am Brezelbrunnen auf dem Königsplatz die symbolische Spendenübergabe statt.

Der "wohlleibliche Herre Nachtrath" Otmar Geiger

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1684 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.01.2016