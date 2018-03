Anzeige

Speyer.Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ wurde im Februar 2012 von 60 Gemeinden, Städten und Landkreisen gegründet. Es stärke die Bedeutung von Natur im unmittelbaren Lebensumfeld des Menschen und rücke den Schutz von Biodiversität in den Kommunen in den Blickpunkt, teilt der Zusammenschluss mit.

Doch wie wird das Bündnis vor Ort zum Leben erweckt? Wie kann eine Kommune beitreten und welche Maßnahmen zur Umsetzung gilt es zu ergreifen?

Bei einer Infoveranstaltung am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr im Hotel „Löwengarten“ werden diese Fragen erläutert. Zudem können Fragen an Ratsmitglieder gestellt werden. Drei Referentinnen gestalten den Abend: Irmgard Münch-Weinmann, Stadträtin und OB-Kandidatin, Ulrike Rohde aus Karlsruhe sowie Waltraud Blarr aus Neustadt an der Weinstraße. zg