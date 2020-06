Ab Mitte August in der Heiliggeistkirche

Speyer.Nach der Veröffentlichung der Auflagen, unter denen der Theaterbetrieb wieder möglich werden kann, hat sich das Zimmertheater in engem Kontakt mit Verantwortlichen der Stadt Speyer entschieden, die Spielzeit vorzeitig zu beenden. „Bis zuletzt waren wir guter Hoffnung, die ausgefallenen Produktionen und Gastspiele zeitnah nachzuholen, um unserem treuen Publikum die ersehnten Theatermomente verschaffen und auch bei unseren Künstlern Gagenausfälle kompensieren zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen.

Da aufgrund der weiterhin bestehenden Abstandsregelungen im kleinen Theater nur acht bis zwölf Besucher möglich wären, wäre dies weder rentabel noch realistisch. Weil die Abstandsregeln nicht nur für Besucher, sondern bis auf Weiteres auch für Schauspieler gelten, müsse das gesamte Programm überarbeitet werden. Weder die vor den Theaterschließungen gerade angelaufene und sehr gut angenommene Produktion „Die Wunderübung“ noch „Gift“ oder die für Mai geplante, dann in den September verschobene Inszenierung von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ könnten in der jetzigen Situation nicht zur Aufführung kommen, heißt es weiter.

Man freue sich aber auf zwei neue Eigenproduktionen, die nach der Sommerpause gespielt werden könnten: Das Einpersonenstück „Leben bis Männer“ von Thomas Brussig mit Markus Maier in der Regie von Timo Effler. Und das Erfolgsstück „Gut gegen Nordwind“ von Daniel Glattauer in einer Inszenierung von Uwe von Grumbkow mit Daniela Michel und Timo Effler. Darüber hinaus wird „Dienstags bei Kaufland“ (Regie: Giuseppina Tragni, Spiel: Timo Effler) wiederaufgenommen. Flankiert werden diese Eigenproduktionen von Gastspielen renommierter regionaler und überregionaler Künstler. Mit diesem coronatauglichen Programm plant das Zimmertheater zunächst bis Ende Oktober, da sich die Situation wöchentlich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, verändern kann. „Vielleicht sind im November wieder Ensemblestücke möglich, sodass es ein Wiedersehen mit unseren anderen Produktionen geben kann“, heißt es weiter.

Stadt ermöglicht ein Ausweichen

Dankenswerterweise stellt die Stadt Speyer bis Jahresende mit der wunderschönen Heiliggeistkirche spontan eine Ausweichspielstätte in Aussicht, in der eine hinreichende Anzahl an Zuschauern untergebracht werden kann, um wirtschaftlich einigermaßen rentabel arbeiten zu können. Vom Zimmertheaterteam gibt’s „ein ganz großes Dankeschön für diese unsere Existenz sichernde Möglichkeit!“ Aber auch dort sei die Umsetzung der Auflagen nicht kurzfristig möglich und erfordere ein hohes Maß an Umgestaltung, um die Spielstätte sowie die Abläufe einzurichten und zu organisieren. Mitte August sei dementsprechend ein realistischer Termin für den Neustart – möglichst am 14. August.

Alle Karten für abgesagte Veranstaltungen können bis zum 15. August im „Spei’rer Buchladen“ in Gutscheine oder neue Tickets umgetauscht werden. Es gebe auch die Möglichkeit einer solidarischen „Kartenspende“. zg

