Abend mit Kino und Cocktails

Speyer.Zu einem Cocktail-Kino-Abend laden die Diakonissen in Speyer am Freitag, 24. Januar, ab 18 Uhr in den Fliedner-Saal des Mutterhauses in der Hilgardstraße ein.

Zu leckeren Cocktails und Popcorn wird der dreifach Oscar-prämierter US-amerikanischer Film „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ aus dem Jahr 2018 gezeigt. Das Roadmovie erzählt nach einer wahren Begebenheit eine Geschichte aus Anfang der 1960er-Jahre: Ein begnadeter schwarzer Jazzpianist (gespielt von Mahershala Ali) bricht zu einer Konzerttournee in die immer noch von Rassentrennung geprägten Südstaaten auf. Als Chauffeur hat er einen Italo-Amerikaner (gespielt von Viggo Mortensen) engagiert, der sich bisher mit Gelegenheitsjobs als Türsteher über Wasser gehalten hat.

Cocktails und Popcorn gibt es ab 18 Uhr, der Film startet um 19 Uhr. zg

