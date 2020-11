Abendandachten statt Konzerte

Speyer.Aufgrund der Corona-Verordnungen sind zwei Konzerte in der Gedächtniskirche abgesagt: die „Totentanz“-Konzerte der Speyerer Kantorei am 7. und 8. November und das Konzert des Pfälzischen Jugendposaunenchors am 15. November. Karten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Stattdessen finden sonntags um 18 Uhr musikalische Abendandachten statt: Am Sonntag, 8. November, mit Willem Balk und Robert Sattelberger: vierhändige Orgelwerke von Sweelinck, Bach, Mozart, und anderen, die Lesung hält Dekan Markus Jäckle. Am Sonntag, 15. November, servieren Landesposaunenwart Christian Syperek (Trompete), Robert Sattelberger (Orgel) und Dekan Jäckle (Lesung) kleine Highlights aus der Trompetenliteratur. Der Eintritt ist frei, es gelten die üblichen Coronaregeln. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.11.2020