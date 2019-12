Planung ist das halbe Leben. Deshalb war der Urlaubstag für eine Anmeldung eines Autos samt Abholung bis ins Detail durchgetaktet. Doch dabei hatte ich die Rechnung nicht mit der modernen Technik gemacht – denn genau die sorgte schließlich für Komplikationen. Bei den Bürgerdiensten in Mannheim ist es ratsam, einen Onlinetermin auszumachen, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Der Termin war also per Internetsystem festgezurrt, ich sicherheitshalber 20 Minuten vorher da, falls es mal schneller gehen sollte. Aufgerufen wurde ich gegen 12 Uhr. Nicht schlimm, im Autohaus sollte ich vor 13 Uhr sein – alles zu schaffen.

Denkste. Am Bearbeitungsschalter saß eine freundliche Frau, die gleichzeitig recht verzweifelt wirkte: Etliche Computersysteme funktionierten nämlich an diesem Tag nur sehr langsam oder gar nicht. Daher dehnten sich die Wartezeiten aus – und es war gut was los. Sogar soviel, dass keine Tagestermine mehr vergeben werden konnten. Die lahmen Computerprogramme bremsten alles aus und forderten die Nerven von Mitarbeitern und Kunden. Am Ende saß ich für einen Vorgang, für den üblicherweise 20 Minuten eingeplant sind, „nur“ eine Stunde. Das machte wieder einmal deutlich, welch Fluch und Segen zugleich die Technik sein kann – zu Lasten derer, die auf sie angewiesen sind. Ach ja: Den Pkw habe ich auch noch am späten Nachmittag abholen können, der Autohausmitarbeiter verlegte dankenswerterweise seinen Feierabend nach hinten.

